Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера

17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге

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17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге

Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера