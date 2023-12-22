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«Кадис» – «Валенсия»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 14 января
13 января, 16:27
0
«Мальорка» – «Сельта»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 13 января
12 января, 16:10
0
«Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023
2 января, 12:58
0
17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
22 декабря 2023, 01:01
8
Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера
20 декабря 2023, 01:33
0
«Кадис» – «Валенсия»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 14 января
13 января, 16:27
0
«Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023
2 января, 12:58
0
17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
22 декабря 2023, 01:01
8
Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера
20 декабря 2023, 01:33
0
Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) и не побеждает в 3 матчах подряд
17 декабря 2023, 00:59
1
«Мальорка» – «Сельта»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 13 января
12 января, 16:10
0
Семак объяснил неудачи Дзюбы и Смолова за пределами РПЛ
18 декабря 2023, 12:46
2
Фанаты «Сельты» передали привет Мостовому
16 декабря 2023, 18:57
0
Аспас разозлился решением судей и сокрушил монитор VAR
5 ноября 2023, 00:27
1
«Сельта» жестко разыграла игроков на Хэллоуин: их реакция
1 ноября 2023, 19:41
1
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Последние матчи
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Валенсия
Сельта
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
3 : 1
02.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
2 : 1
03.01.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1/16 финала
Аморебьета
2 : 4
07.01.2024
Сельта
Испания. Кубок, 1/16 финала
Картахена
1 : 2
07.01.2024
Валенсия
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 1
13.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Картахена
1 : 2
07.01.2024
Валенсия
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
3 : 1
02.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 1
13.01.2024
Сельта
Испания. Кубок, 1/16 финала
Аморебьета
2 : 4
07.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
2 : 1
03.01.2024
Бетис

Валенсия - Сельта - 17 января 2024

Валенсия
17.01.2024, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
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Сельта
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Валенсия - Сельта
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
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Испания. Кубок
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Текущие
Будущие
Испания. Кубок,
Хетафе
- : -
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
16.01.2024
Алавес
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Тенерифе
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Валенсия
- : -
17.01.2024
Сельта
Испания. Кубок,
Осасуна
- : -
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок,
Хетафе
- : -
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
16.01.2024
Алавес
Испания. Кубок,
Тенерифе
- : -
17.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок,
Валенсия
- : -
17.01.2024
Сельта
Испания. Кубок,
Осасуна
- : -
17.01.2024
Реал Сосьедад
Россия
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