«Кадис» – «Валенсия»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 14 января
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«Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023
17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера
«Кадис» – «Валенсия»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 14 января
«Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023
17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера
Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) и не побеждает в 3 матчах подряд
«Мальорка» – «Сельта»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 13 января
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