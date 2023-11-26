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«Мальорка» – «Сельта»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 13 января
Примера. Гол защитника принес «Реалу» победу над «Мальоркой» (1:0)
«Реал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024
Примера. «Атлетико» обыграл «Мальорку» (1:0) и опередил «Барселону»
Статистика Захаряна в матче с «Мальоркой» – его заменили после первого тайма