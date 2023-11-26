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1
«Мальорка» – «Сельта»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 13 января
12 января, 16:10
0
Примера. Гол защитника принес «Реалу» победу над «Мальоркой» (1:0)
3 января, 23:17
0
«Реал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024
3 января, 12:46
0
Примера. «Атлетико» обыграл «Мальорку» (1:0) и опередил «Барселону»
26 ноября 2023, 00:53
1
Статистика Захаряна в матче с «Мальоркой» – его заменили после первого тайма
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Испания. Примера, 19 тур
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03.01.2024
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Бургос
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Тенерифе
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Тенерифе
0 : 1
13.01.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 22 тур
Тенерифе
0 : 1
13.01.2024
Эльче
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
2 : 0
08.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 1
13.01.2024
Сельта
Испания. Кубок, 1/16 финала
Бургос
0 : 3
07.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 19 тур
Реал
1 : 0
03.01.2024
Мальорка

Тенерифе - Мальорка - 17 января 2024

Тенерифе
17.01.2024, среда, 00:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
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Мальорка
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Тенерифе - Мальорка
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
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Офсайды
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0
Количество передач
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0
Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Реал Сосьедад
Испания. Кубок,
Хетафе
- : -
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
16.01.2024
Алавес
Испания. Кубок,
Тенерифе
- : -
17.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок,
Валенсия
- : -
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