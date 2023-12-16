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Стали известны стартовые составы на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: 20 тур Ла Лига
13 января, 19:39
0
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 13 января
12 января, 16:48
0
«Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
12 января, 10:41
0
«Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января
12 января, 10:07
0
«Заткнись!»: Рамос повздорил с фанатом после поражения
5 января, 22:06
0
Стали известны стартовые составы на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: 20 тур Ла Лига
13 января, 19:39
0
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 13 января
12 января, 16:48
0
«Заткнись!»: Рамос повздорил с фанатом после поражения
5 января, 22:06
0
«Севилья» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2024
4 января, 11:58
0
Примера. «Атлетико» проиграл «Атлетику» (0:2)
16 декабря 2023, 20:18
0
«Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
12 января, 10:41
0
«Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января
12 января, 10:07
0
«Реал Сосьедад» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023
2 января, 13:03
0
Захарян вернулся в заявку «Сосьедада»
1 января, 18:46
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Примера. «Реал» вырвал победу над «Алавесом» (1:0) благодаря голу на 92-й минуте и вернул себе лидерство
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Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
02.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 2
04.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алавес
1 : 0
06.01.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эйбар
0 : 3
07.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2 : 3
12.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
13.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эйбар
0 : 3
07.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 2
04.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2 : 3
12.01.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алавес
1 : 0
06.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
02.01.2024
Алавес

Атлетик - Алавес - 16 января 2024

Атлетик
16.01.2024, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
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Алавес
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Атлетик - Алавес
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Испания. Кубок
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Текущие
Будущие
Испания. Кубок,
Хетафе
- : -
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
16.01.2024
Алавес
Испания. Кубок,
Тенерифе
- : -
17.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок,
Валенсия
- : -
17.01.2024
Сельта
Испания. Кубок,
Осасуна
- : -
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок,
Хетафе
- : -
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
16.01.2024
Алавес
Испания. Кубок,
Тенерифе
- : -
17.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок,
Валенсия
- : -
17.01.2024
Сельта
Испания. Кубок,
Осасуна
- : -
17.01.2024
Реал Сосьедад
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