Стали известны стартовые составы на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: 20 тур Ла Лига
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 13 января
«Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
«Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января
«Заткнись!»: Рамос повздорил с фанатом после поражения
Стали известны стартовые составы на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: 20 тур Ла Лига
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 13 января
«Заткнись!»: Рамос повздорил с фанатом после поражения
«Севилья» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2024
Примера. «Атлетико» проиграл «Атлетику» (0:2)
«Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
«Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января
«Реал Сосьедад» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023
Захарян вернулся в заявку «Сосьедада»
Примера. «Реал» вырвал победу над «Алавесом» (1:0) благодаря голу на 92-й минуте и вернул себе лидерство