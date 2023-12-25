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Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
1
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
1
Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ»
26 июля 2023, 19:40
2
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» уступил клубу актера Рейнольдса из Лиги 2 (1:3)
26 июля 2023, 08:16
1
Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
23 апреля 2023, 08:40
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
1
Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа
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Блэкберн
Рексхэм
Англия. Вторая лига, 26 тур
Рексхэм
4 : 1
01.01.2024
Бэрроу
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
2 : 2
01.01.2024
Ротерхэм
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Вторая лига, 27 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
06.01.2024
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Шрусбери Таун
0 : 1
07.01.2024
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Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
2 : 2
01.01.2024
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 28 тур
Рексхэм
2 : 0
13.01.2024
Уимблдон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шрусбери Таун
0 : 1
07.01.2024
Рексхэм
Англия. Вторая лига, 27 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
06.01.2024
Рексхэм
Англия. Вторая лига, 26 тур
Рексхэм
4 : 1
01.01.2024
Бэрроу

Блэкберн - Рексхэм - 29 января 2024

Блэкберн
29.01.2024, понедельник, 22:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
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Рексхэм
Матч
Комментарии
Статистика матча Блэкберн - Рексхэм
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Кубок, повторный матч
Вулверхэмптон
- : -
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, повторный матч
Истли
- : -
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок, повторный матч
Бристоль Роверс
- : -
16.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Бирмингем Сити
- : -
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Болтон
- : -
16.01.2024
Лутон Таун
Англия. Кубок, повторный матч
Вулверхэмптон
- : -
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, повторный матч
Истли
- : -
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок, повторный матч
Бристоль Роверс
- : -
16.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Бирмингем Сити
- : -
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Болтон
- : -
16.01.2024
Лутон Таун
Россия
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