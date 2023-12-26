Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»

Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде

Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»

В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»