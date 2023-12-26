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Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»
11 января, 17:22
0
Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде
11 января, 16:29
2
Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»
11 января, 15:05
0
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
11 января, 12:47
0
Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»
11 января, 11:51
0
Лидер Первой лиги купил воспитанника ЦСКА за 300 тысяч
10 января, 17:50
0
Полное расписание Зимнего кубка РПЛ
26 декабря 2023, 17:30
4
В «Кайрате» поделились ожиданиями от матча со «Спартаком»
22 декабря 2023, 11:47
1
РПЛ назвала участников Зимнего кубка – он пройдет в ОАЭ
20 декабря 2023, 16:38
5
Реакция Черчесова на возможное назначение в «Кайрат»
13 декабря 2023, 16:28
0
Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»
11 января, 17:22
0
Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде
11 января, 16:29
2
Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»
11 января, 15:05
0
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
11 января, 12:47
0
Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»
11 января, 11:51
0
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Кайрат - Ростов - 11 февраля 2024

Кайрат
11.02.2024, воскресенье, 18:00
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
- : -
Не начался
Ростов
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Кайрат - Ростов
Всего ударов по воротам
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Количество передач
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Информация о матче
Стадион:
Аль-Нахян
Зимний кубок РПЛ
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Будущие
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
02.02.2024
Ростов
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
06.02.2024
Кайрат
Зимний кубок РПЛ,
Спартак
- : -
07.02.2024
Ростов
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
10.02.2024
Спартак
Зимний кубок РПЛ,
Кайрат
- : -
11.02.2024
Ростов
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
02.02.2024
Ростов
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
06.02.2024
Кайрат
Зимний кубок РПЛ,
Спартак
- : -
07.02.2024
Ростов
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
10.02.2024
Спартак
Зимний кубок РПЛ,
Кайрат
- : -
11.02.2024
Ростов
Россия
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