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Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде
Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
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Лидер Первой лиги купил воспитанника ЦСКА за 300 тысяч
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В «Кайрате» поделились ожиданиями от матча со «Спартаком»
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Реакция Черчесова на возможное назначение в «Кайрат»
Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»
Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде
Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»