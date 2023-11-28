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8 января 2020, 07:42
3
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
28 ноября 2023, 19:31
2
«Челси» объявил о третьем летнем трансфере
1 июля 2023, 13:33
4
Норманн рассказал, почему вернулся в Россию после выступлений в АПЛ
21 марта 2023, 15:45
2
Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы
11 февраля 2023, 19:05
8
«Арсенал» отдал в аренду Маркиньоса. У него одна минута в сезоне АПЛ
31 января 2023, 13:51
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Бристоль Роверс
Норвич Сити
Англия. Первая лига, 26 тур
Уикомб Уондерерс
3 : 2
01.01.2024
Бристоль Роверс
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Норвич Сити
1 : 1
01.01.2024
Саутгемптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
1 : 1
06.01.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 27 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
06.01.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
1 : 1
06.01.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 27 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
06.01.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 26 тур
Уикомб Уондерерс
3 : 2
01.01.2024
Бристоль Роверс
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
1 : 1
06.01.2024
Бристоль Роверс
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Норвич Сити
1 : 1
01.01.2024
Саутгемптон

Бристоль Роверс - Норвич Сити - 16 января 2024

Бристоль Роверс
16.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Норвич Сити
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Бристоль Роверс - Норвич Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Англия. Кубок, повторный матч
Вулверхэмптон
- : -
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, повторный матч
Истли
- : -
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок, повторный матч
Бристоль Роверс
- : -
16.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Бирмингем Сити
- : -
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Болтон
- : -
16.01.2024
Лутон Таун
Англия. Кубок, повторный матч
Вулверхэмптон
- : -
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, повторный матч
Истли
- : -
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок, повторный матч
Бристоль Роверс
- : -
16.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Бирмингем Сити
- : -
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Болтон
- : -
16.01.2024
Лутон Таун
Россия
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