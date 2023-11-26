Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах

Экс-ассистент Абаскаля рассказал о жесткости испанца на тренировках

Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»

Матч «Базель» – «Фиорентина» остановили на восемь минут из-за болельщика

«Тоболу» привезли на тренировку чемодан налички – это награда за проход «Базеля» в Лиге конференций

Экс-ассистент Абаскаля рассказал о жесткости испанца на тренировках

Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»

Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах

«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023