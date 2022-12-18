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Лозанна-Спорт
Цюрих
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая, 11:23
3
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля, 10:42
1
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
18 декабря 2022, 04:43
1
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
18 декабря 2022, 04:43
1
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»
20 февраля 2022, 00:09
7
Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
6 мая 2021, 16:36
1
Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»
21 августа 2019, 14:23
12
Энцо Зидан перешел в «Авеш»
16 июля 2019, 10:07
7
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая, 11:23
3
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля, 10:42
1
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
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Последние матчи
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Лозанна-Спорт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Ивердон
2 : 2
11.11.2023
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
0 : 3
12.11.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
3 : 1
25.11.2023
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
5 : 0
02.12.2023
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 0
17.12.2023
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
09.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
5 : 0
02.12.2023
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Ивердон
2 : 2
11.11.2023
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
16.12.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
2 : 1
13.12.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
1 : 1
10.12.2023
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
3 : 1
25.11.2023
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
0 : 3
12.11.2023
Цюрих

Лозанна-Спорт - Цюрих - 13 апреля 2024

Лозанна-Спорт
13.04.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
- : -
Не начался
Цюрих
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лозанна-Спорт - Цюрих
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
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