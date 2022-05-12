Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Суперлига. Гол Чалова принес «Базелю» гостевую победу над «Лугано»
Чалов – в основе «Базеля» на матч с «Лугано»
Форвард «Лугано» Лунгойи перешел в «Ювентус»
Араторе вернулся в «Урал» из аренды
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
Суперлига. Гол Чалова принес «Базелю» гостевую победу над «Лугано»
Чалов – в основе «Базеля» на матч с «Лугано»
Форвард «Лугано» Лунгойи перешел в «Ювентус»
Араторе вернулся в «Урал» из аренды
Лига Европы. «Арсенал», уступая 0:2, отыгрался в матче со «Стандардом», «Динамо» вырвало ничью с «Лугано»