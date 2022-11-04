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Серветт
Цюрих
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря, 16:21
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
5 октября, 23:56
1
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
5 октября, 16:44
0
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»
9 августа, 08:02
2
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря, 16:21
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
5 октября, 23:56
1
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
5 октября, 16:44
0
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»
9 августа, 08:02
2
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая, 11:23
3
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля, 10:42
1
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
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Последние матчи
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Серветт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
0 : 3
12.11.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
3 : 1
25.11.2023
Янг Бойз
Лига Европы, 5 тур
Серветт
1 : 1
30.11.2023
Рома
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Янг Бойз
1 : 1
03.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
09.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Серветт
2 : 2
17.12.2023
Лугано
Лига Европы, 6 тур
Славия
4 : 0
14.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
09.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Янг Бойз
1 : 1
03.12.2023
Серветт
Лига Европы, 5 тур
Серветт
1 : 1
30.11.2023
Рома
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
16.12.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
2 : 1
13.12.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
1 : 1
10.12.2023
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
3 : 1
25.11.2023
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
0 : 3
12.11.2023
Цюрих

Серветт - Цюрих - 06 апреля 2024

Серветт
06.04.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
- : -
Не начался
Цюрих
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Серветт - Цюрих
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
Россия
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