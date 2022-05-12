Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Обзор матча «Лейпциг» – «Янг Бойз» голы и лучшие моменты (Видео)
«РБ Лейпциг» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Лига чемпионов. «Ман Сити» добыл волевую победу над «Лейпцигом» (3:2), уступая в два мяча к перерыву
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Обзор матча «Лейпциг» – «Янг Бойз» голы и лучшие моменты (Видео)
«РБ Лейпциг» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Лига чемпионов. «Ман Сити» добыл волевую победу над «Лейпцигом» (3:2), уступая в два мяча к перерыву
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат