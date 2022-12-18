Грассхоппер

25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска

Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме

Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»

Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»