Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»
Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»
Энцо Зидан перешел в «Авеш»