Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»

Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»