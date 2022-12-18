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Серветт
Лозанна-Спорт
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря, 16:21
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
5 октября, 23:56
1
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
5 октября, 16:44
0
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»
9 августа, 08:02
2
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря, 16:21
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
5 октября, 23:56
1
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
5 октября, 16:44
0
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»
9 августа, 08:02
2
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
18 декабря 2022, 04:43
1
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»
20 февраля 2022, 00:09
7
Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
6 мая 2021, 16:36
1
Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»
21 августа 2019, 14:23
12
Энцо Зидан перешел в «Авеш»
16 июля 2019, 10:07
7
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Последние матчи
Все
Серветт
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Ивердон
2 : 2
11.11.2023
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
Лига Европы, 5 тур
Серветт
1 : 1
30.11.2023
Рома
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
5 : 0
02.12.2023
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Янг Бойз
1 : 1
03.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Серветт
2 : 2
17.12.2023
Лугано
Лига Европы, 6 тур
Славия
4 : 0
14.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
09.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Янг Бойз
1 : 1
03.12.2023
Серветт
Лига Европы, 5 тур
Серветт
1 : 1
30.11.2023
Рома
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 0
17.12.2023
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
09.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
5 : 0
02.12.2023
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Ивердон
2 : 2
11.11.2023
Лозанна-Спорт

Серветт - Лозанна-Спорт - 10 марта 2024

Серветт
10.03.2024, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 27 тур
- : -
Не начался
Лозанна-Спорт
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Серветт - Лозанна-Спорт
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
Россия
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