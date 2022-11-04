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Цюрих
Янг Бойз
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Обзор матча «Лейпциг» – «Янг Бойз» голы и лучшие моменты (Видео)
13 декабря, 22:36
0
«РБ Лейпциг» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
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Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
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«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
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Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Обзор матча «Лейпциг» – «Янг Бойз» голы и лучшие моменты (Видео)
13 декабря, 22:36
0
«РБ Лейпциг» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря, 18:28
0
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
1 декабря, 01:11
0
Лига чемпионов. «Ман Сити» добыл волевую победу над «Лейпцигом» (3:2), уступая в два мяча к перерыву
29 ноября, 01:04
1
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Последние матчи
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Цюрих
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
0 : 3
12.11.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
3 : 1
25.11.2023
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Янг Бойз
1 : 1
03.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Янг Бойз
1 : 0
06.12.2023
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Янг Бойз
3 : 0
09.12.2023
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
16.12.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
2 : 1
13.12.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
1 : 1
10.12.2023
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
3 : 1
25.11.2023
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
0 : 3
12.11.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 3
16.12.2023
Янг Бойз
Лига чемпионов, 6 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
13.12.2023
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Янг Бойз
3 : 0
09.12.2023
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Янг Бойз
1 : 0
06.12.2023
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Янг Бойз
1 : 1
03.12.2023
Серветт

Цюрих - Янг Бойз - 03 марта 2024

Цюрих
03.03.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 26 тур
- : -
Не начался
Янг Бойз
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Цюрих - Янг Бойз
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
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