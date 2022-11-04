Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Обзор матча «Лейпциг» – «Янг Бойз» голы и лучшие моменты (Видео)
«РБ Лейпциг» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
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Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Обзор матча «Лейпциг» – «Янг Бойз» голы и лучшие моменты (Видео)
«РБ Лейпциг» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Лига чемпионов. «Ман Сити» добыл волевую победу над «Лейпцигом» (3:2), уступая в два мяча к перерыву