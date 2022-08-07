Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»
Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника
Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»
Чалов забил дебютный гол за «Базель»
Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
АЕК Карреры сыграет с «Санкт-Галленом», «Рига» Кононова может встретиться с «Селтиком»