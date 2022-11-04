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Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты