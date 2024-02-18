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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лугано
Серветт - Лугано: обзор матча 18 февраля 2024
Серветт
18.02.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Лугано
83'
М. Стеванович
89'
Б. Болла (П)
11'
М. Бельхадж Махмуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Лугано
Желтая карточка
Т. Маньин
90'
+4
Замена
Т. Маньин
️️️️
А. Антунес
90'
+2
90'
Замена
Ш. Влади
️️️️
А. Хайдари
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Болла
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Стеванович
Пас отдал
Д. Кутеса
83'
79'
Замена
Р. Мачек
️️️️
Ж. Целар
79'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
79'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
У. Бизлими
Желтая карточка
Д. Бронн
78'
75'
Красная карточка
А. Гргич
62'
Замена
М. Боттани
️️️️
Х. Маю
Замена
Б. Болла
️️️️
Б. Мазику
61'
Желтая карточка
Б. Мазику
60'
43'
Желтая карточка
Д. Саббатини
18'
Желтая карточка
Х. Маю
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Бельхадж Махмуд
Пас отдал
У. Бизлими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
4-4-2
18
Малл
18
Мазику
4
Руй
6
Бронн
6
Цунемото
9
Стеванович
5
Ондуа
21
Гуйемено
8
Конья
7
Кутеса
8
Антунес
3-2-4-1
1
Сайпи
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
28
Хайризи
17
Маи
22
Эль-Вафи
8
Гргич
25
Бизлими
14
Маю
14
Саббатини
9
Целар
18
Мазику
77
Болла
77
Болла
18
Мазику
8
Антунес
2
Маньин
2
Маньин
8
Антунес
29
Бельхадж Махмуд
4
Эспиноса
4
Эспиноса
29
Бельхадж Махмуд
9
Целар
28
Мачек
28
Мачек
9
Целар
25
Бизлими
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
25
Бизлими
14
Маю
10
Боттани
10
Боттани
14
Маю
21
Хайдари
19
Влади
19
Влади
21
Хайдари
Остались в запасе
Серветт
Лугано
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
13
Serif Berbic
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Серветт - Лугано
3
1
2
Всего ударов по воротам
26
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
13
5
Нарушения
11
11
Офсайды
3
3
Количество передач
422
309
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
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