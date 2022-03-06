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Серветт
Лугано
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря, 16:21
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
5 октября, 23:56
1
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
5 октября, 16:44
0
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»
9 августа, 08:02
2
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря, 16:21
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
5 октября, 23:56
1
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
5 октября, 16:44
0
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»
9 августа, 08:02
2
Суперлига. Гол Чалова принес «Базелю» гостевую победу над «Лугано»
6 марта 2022, 18:08
8
Чалов – в основе «Базеля» на матч с «Лугано»
6 марта 2022, 16:14
1
Форвард «Лугано» Лунгойи перешел в «Ювентус»
21 января 2021, 23:40
2
Араторе вернулся в «Урал» из аренды
30 июля 2020, 15:14
1
Лига Европы. «Арсенал», уступая 0:2, отыгрался в матче со «Стандардом», «Динамо» вырвало ничью с «Лугано»
12 декабря 2019, 23:07
4
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Серветт
Лугано
Лига Европы, 5 тур
Серветт
1 : 1
30.11.2023
Рома
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Янг Бойз
1 : 1
03.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лугано
1 : 0
03.12.2023
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лугано
1 : 3
06.12.2023
Базель
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
09.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Серветт
2 : 2
17.12.2023
Лугано
Лига Европы, 6 тур
Славия
4 : 0
14.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
09.12.2023
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Янг Бойз
1 : 1
03.12.2023
Серветт
Лига Европы, 5 тур
Серветт
1 : 1
30.11.2023
Рома
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Серветт
2 : 2
17.12.2023
Лугано
Лига конференций, 6 тур
Лугано
0 : 2
14.12.2023
Бешикташ
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лугано
2 : 1
10.12.2023
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лугано
1 : 3
06.12.2023
Базель
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лугано
1 : 0
03.12.2023
Люцерн

Серветт - Лугано - 18 февраля 2024

Серветт
18.02.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
- : -
Не начался
Лугано
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Серветт - Лугано
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Швейцария. Суперлига
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Будущие
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
Россия
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