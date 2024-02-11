Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Серветт
Ивердон - Серветт: обзор матча 11 февраля 2024
Ивердон
11.02.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Серветт
29'
К. Оморуйи
56'
А. Сотье
20'
А. Антунес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Серветт
90'
+4
Вторая желтая
Й. Северен
90'
+3
Желтая карточка
Й. Северен
90'
+1
Замена
С. Леле Диба
️️️️
А. Антунес
84'
Замена
Т. Уаттара
️️️️
Т. Конья
Замена
М. Родригеш
️️️️
L.
84'
Замена
В. Видакович
️️️️
М. Аке
78'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
72'
72'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Т. Маньин
72'
Замена
М. Стеванович
️️️️
Г. Ондуа
Желтая карточка
М. Аке
67'
67'
Желтая карточка
Г. Ондуа
Желтая карточка
К. Лунгойи
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Сотье
56'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
М. Олесен
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Кутеса
ГОЛ! 1:1!
К. Оморуйи
29'
27'
Красная карточка
Э. Кривелли
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Антунес
Пас отдал
Б. Болла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
(К)
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
11
Alexander Lyng
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
3-3-1-3
13
Бернардони
6
13
Тижани
32
Сотье
10
Кеспедес
10
Олесен
27
Тасар
11
Аке
23
28
9
Оморуйи
3-2-2-2-1
18
Малл
6
Цунемото
19
Северен
77
Болла
2
Маньин
18
Мазику
8
Конья
5
Ондуа
8
Антунес
7
Кутеса
27
Кривелли
11
Аке
44
Видакович
44
Видакович
11
Аке
28
19
Родригеш
19
Родригеш
28
10
Олесен
11
Лунгойи
11
Лунгойи
10
Олесен
8
Антунес
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Антунес
5
Ондуа
9
Стеванович
9
Стеванович
5
Ондуа
2
Маньин
21
Гуйемено
21
Гуйемено
2
Маньин
8
Конья
77
Уаттара
77
Уаттара
8
Конья
Остались в запасе
Ивердон
Серветт
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
11
Alexander Lyng
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
11
Alexander Lyng
ЦП
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Ивердон - Серветт
3
2
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
12
Офсайды
4
2
Количество передач
457
320
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
Новости команд
Все
Ивердон
Серветт
Реакция Абаскаля на поражение «Спартака» в дерби
30 октября
6
«Факелу» после 0:5 припомнили, что команда зря отказалась от Абаскаля
11 октября
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
30 сентября
5
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
29 сентября
3
Абаскаль нашел новую команду в Европе
29 сентября
4
Реакция Абаскаля на поражение «Спартака» в дерби
30 октября
6
«Факелу» после 0:5 припомнили, что команда зря отказалась от Абаскаля
11 октября
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
30 сентября
5
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
29 сентября
3
Абаскаль нашел новую команду в Европе
29 сентября
4
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+