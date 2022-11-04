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Цюрих
Грассхоппер
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая, 11:23
3
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля, 10:42
1
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая, 11:23
3
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля, 10:42
1
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
7
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
10
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
13
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Цюрих
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
5 : 2
12.11.2023
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
0 : 3
12.11.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
3 : 1
25.11.2023
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
2 : 0
26.11.2023
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
5 : 0
02.12.2023
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
16.12.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
2 : 1
13.12.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
1 : 1
10.12.2023
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
3 : 1
25.11.2023
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
0 : 3
12.11.2023
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Грассхоппер
1 : 1
16.12.2023
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Базель
0 : 1
09.12.2023
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
5 : 0
02.12.2023
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
2 : 0
26.11.2023
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
5 : 2
12.11.2023
Стад Лозанна Уши

Цюрих - Грассхоппер - 10 февраля 2024

Цюрих
10.02.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 23 тур
- : -
Не начался
Грассхоппер
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Цюрих - Грассхоппер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
- : -
20.01.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
- : -
20.01.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
- : -
20.01.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
- : -
21.01.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
- : -
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
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