ЦСКА - Торпедо

|24 тур
|18 сентября, суббота
|00:00
|Торпедо
|2:2
|ЦСКА
|10 тур
|13 июня, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:0
|Торпедо
|24 тур
|18 сентября, суббота
|00:00
|Торпедо
|2:2
|ЦСКА
|10 тур
|13 июня, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:0
|Торпедо
|28 тур
|17 октября, суббота
|00:00
|Торпедо
|0:2
|ЦСКА
|13 тур
|21 июня, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|1:3
|Торпедо
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:0
|Торпедо
|5 тур
|2 апреля, суббота
|00:00
|Торпедо
|1:0
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|23
|1
|6
|69:30
|+39
|70
|2.
|Локомотив
|30
|18
|8
|4
|50:20
|+30
|62
|3.
|Торпедо М
|30
|16
|7
|7
|42:29
|+13
|55
|4.
|Анжи
|30
|15
|7
|8
|44:31
|+13
|52
|5.
|Динамо М
|30
|14
|8
|8
|45:35
|+10
|50
|6.
|Черноморец Нв
|30
|13
|10
|7
|47:28
|+19
|49
|7.
|Зенит
|30
|13
|8
|9
|38:26
|+12
|47
|8.
|ЦСКА
|30
|12
|5
|13
|45:39
|+6
|41
|9.
|Сатурн
|30
|10
|10
|10
|26:29
|-3
|40
|10.
|Алания
|30
|10
|8
|12
|34:36
|-2
|38
|11.
|Ротор
|30
|8
|8
|14
|35:54
|-19
|32
|12.
|Ростов
|30
|6
|14
|10
|24:27
|-3
|32
|13.
|Факел
|30
|6
|12
|12
|25:45
|-20
|30
|14.
|Крылья Советов
|30
|8
|5
|17
|25:45
|-20
|29
|15.
|Локомотив НН
|30
|3
|9
|18
|16:47
|-31
|18
|16.
|Уралан
|30
|2
|6
|22
|17:61
|-44
|12