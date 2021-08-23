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17 декабря, 15:26
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0
Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве победил «Гавр» Кузяева (2:0)
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«Гавр» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023
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0
«ПСЖ» лестно охарактеризовал Кузяева перед матчем с «Гавром»
2 декабря, 15:41
0
Топ-3 российских игрока года по версии Аршавина
17 декабря, 15:26
3
Статистика Кузяева в матче с «ПСЖ» – он стал лучшим в команде по одному показателю
3 декабря, 17:50
0
Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве победил «Гавр» Кузяева (2:0)
3 декабря, 17:01
1
«Гавр» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023
3 декабря, 11:22
0
«ПСЖ» лестно охарактеризовал Кузяева перед матчем с «Гавром»
2 декабря, 15:41
0
Бека-Бека: «Постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс «Локомотива»
23 августа 2021, 20:30
1
Официально: Бека-Бека стал игроком «Локомотива»
23 августа 2021, 19:39
11
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23 августа 2021, 18:55
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23 августа 2021, 18:25
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Goal: «Локомотив» подпишет пятилетний контракт с Бека-Бека. Сумма трансфера – 7 миллионов
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0 : 0
11.11.2023
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Нант
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Анжер
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Кан
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Кан
1 : 0
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Бастия
Франция. Лига 1, 14 тур
Гавр
0 : 2
03.12.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
Гавр
3 : 1
16.12.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
2 : 1
10.12.2023
Гавр
Франция. Лига 1, 14 тур
Гавр
0 : 2
03.12.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0 : 0
26.11.2023
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
0 : 0
11.11.2023
Монако
Франция. Лига 2, 19 тур
Амьен
0 : 0
19.12.2023
Кан
Франция. Лига 2, 18 тур
Кан
1 : 0
16.12.2023
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 17 тур
Анси
1 : 2
06.12.2023
Кан
Франция. Лига 2, 16 тур
Кан
1 : 0
02.12.2023
Бастия
Франция. Лига 2, 15 тур
Анжер
3 : 0
27.11.2023
Кан

Гавр - Кан - 07 января 2024

Гавр
07.01.2024, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Кан
Матч
Личные встречи
Статистика матча Гавр - Кан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
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Шамбли
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Нант
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Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
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