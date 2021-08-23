Топ-3 российских игрока года по версии Аршавина
Статистика Кузяева в матче с «ПСЖ» – он стал лучшим в команде по одному показателю
Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве победил «Гавр» Кузяева (2:0)
«Гавр» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023
«ПСЖ» лестно охарактеризовал Кузяева перед матчем с «Гавром»
Топ-3 российских игрока года по версии Аршавина
Статистика Кузяева в матче с «ПСЖ» – он стал лучшим в команде по одному показателю
Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве победил «Гавр» Кузяева (2:0)
«Гавр» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023
«ПСЖ» лестно охарактеризовал Кузяева перед матчем с «Гавром»
Бека-Бека: «Постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс «Локомотива»
Официально: Бека-Бека стал игроком «Локомотива»
Президент «Кана» – о переходе Бека-Бека в «Локо»: «Сумма трансфера – 6+1 миллионов»
«Локомотив» анонсировал трансфер Бека-Бека кадрами из советского фильма «Формула любви»
Goal: «Локомотив» подпишет пятилетний контракт с Бека-Бека. Сумма трансфера – 7 миллионов