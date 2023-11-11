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«Арсенал» установил два рекорда Лиги чемпионов
30 ноября, 18:40
1
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
19 декабря, 23:40
0
Агент Головина назвал игроков, которые близки к статусу лучшего футболиста России
18 декабря, 12:01
0
Топ-3 российских игрока года по версии Аршавина
17 декабря, 15:26
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6 : 0
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Монако
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Монако

Ланс - Монако - 07 января 2024

Ланс
07.01.2024, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Монако
Матч
Личные встречи
Статистика матча Ланс - Монако
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Саржемин
- : -
05.01.2024
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Родез
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Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
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