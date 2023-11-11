Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Агент Головина назвал игроков, которые близки к статусу лучшего футболиста России
Топ-3 российских игрока года по версии Аршавина
«Нам явно не хватало Головина»: тренер «Монако» – после поражения от «Лиона»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью с ПСВ (1:1), «Ланс» вырвал победу над «Севильей» (2:1)
«Ланс» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
«Арсенал» установил два рекорда Лиги чемпионов
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
Агент Головина назвал игроков, которые близки к статусу лучшего футболиста России
Топ-3 российских игрока года по версии Аршавина
«Нам явно не хватало Головина»: тренер «Монако» – после поражения от «Лиона»
Головин: «Провожу лучший сезон во Франции»