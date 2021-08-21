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18 декабря, 15:19
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Стали известны стартовые составы на матч «Ренн» – «Монако»: 15 тур чемпионата Франции
9 декабря, 18:16
0
«Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
9 декабря, 17:57
0
Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за дисквалификации
8 декабря, 13:07
0
Игрока «Генгама» отстранили от матча за отказ надеть радужную майку в поддержку геев
13 мая, 21:55
5
ЦСКА интересуется нападающим «Генгама» Фатоном
21 августа 2021, 09:39
6
23-летний игрок «Генгама» Жюлан погиб в ДТП
3 января 2020, 21:58
2
Сын Тюрама перешел из «Генгама» в «Боруссию» М
22 июля 2019, 17:29
1
Сын Тюрама летом уйдет из «Генгама»
5 июня 2019, 07:56
3
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Стали известны стартовые составы на матч «Ренн» – «Монако»: 15 тур чемпионата Франции
9 декабря, 18:16
0
«Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
9 декабря, 17:57
0
Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за дисквалификации
8 декабря, 13:07
0
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Ренн
Франция. Лига 2, 15 тур
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Конкарно
Франция. Лига 2, 17 тур
Сент-Этьен
1 : 3
05.12.2023
Генгам
Франция. Лига 2, 16 тур
Генгам
0 : 1
02.12.2023
Париж
Франция. Лига 2, 15 тур
Труа
0 : 1
25.11.2023
Генгам
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
0 : 0
17.12.2023
Ренн
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Ренн
2 : 3
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1 : 2
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Монако
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Марсель
2 : 0
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Ренн
Лига Европы, 5 тур
Маккаби
0 : 3
30.11.2023
Ренн

Генгам - Ренн - 07 января 2024

Генгам
07.01.2024, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Ренн
Матч
Личные встречи
Статистика матча Генгам - Ренн
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
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0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Саржемин
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Саржемин
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05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
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