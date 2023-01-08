Обзор матча «ПСЖ» – «Страсбур» голы и лучшие моменты (Видео)
Лига 1. Гол и ассист Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Страсбуром» (3:0)
Стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Страсбур»: 9 тур чемпионат Франции
«ПСЖ» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023
«ПСЖ» – «Страсбур»: прогноз на матч 9 тура Лига 1, 21 октября
Обзор матча «ПСЖ» – «Страсбур» голы и лучшие моменты (Видео)
Лига 1. Гол и ассист Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Страсбуром» (3:0)
Стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Страсбур»: 9 тур чемпионат Франции
«ПСЖ» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023
«ПСЖ» – «Страсбур»: прогноз на матч 9 тура Лига 1, 21 октября