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Обзор матча «ПСЖ» – «Страсбур» голы и лучшие моменты (Видео)
22 октября, 00:14
0
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21 октября, 19:58
0
Стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Страсбур»: 9 тур чемпионат Франции
21 октября, 17:26
0
«ПСЖ» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023
21 октября, 16:09
0
«ПСЖ» – «Страсбур»: прогноз на матч 9 тура Лига 1, 21 октября
21 октября, 14:35
0
Обзор матча «ПСЖ» – «Страсбур» голы и лучшие моменты (Видео)
22 октября, 00:14
0
Лига 1. Гол и ассист Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Страсбуром» (3:0)
21 октября, 19:58
0
Стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Страсбур»: 9 тур чемпионат Франции
21 октября, 17:26
0
«ПСЖ» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023
21 октября, 16:09
0
«ПСЖ» – «Страсбур»: прогноз на матч 9 тура Лига 1, 21 октября
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1 : 2
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1 : 2
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Вьерзон
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
1 : 2
17.12.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
2 : 1
10.12.2023
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 1
07.12.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 14 тур
Реймс
2 : 1
01.12.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
1 : 1
25.11.2023
Марсель

Авуан - Страсбур - 06 января 2024

Авуан
06.01.2024, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Страсбур
Матч
Статистика матча Авуан - Страсбур
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
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Шамбли
- : -
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Расинг
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По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
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