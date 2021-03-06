Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe
«Монако» упустил победу в Лорьяне при капитане Головине – он впервые сыграл за команду с повязкой
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Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe
«Монако» упустил победу в Лорьяне при капитане Головине – он впервые сыграл за команду с повязкой
Лига 1. Гол и ассист Головина помогли «Монако» сыграть вничью в Лорьяне (2:2)
Головин забил во втором матче за «Монако» подряд
«Царь родился»: L’Équipe – о Кузяеве