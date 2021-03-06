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Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe
6 ноября, 09:00
0
«Монако» упустил победу в Лорьяне при капитане Головине – он впервые сыграл за команду с повязкой
17 сентября, 16:32
2
Лига 1. Гол и ассист Головина помогли «Монако» сыграть вничью в Лорьяне (2:2)
17 сентября, 16:02
1
Головин забил во втором матче за «Монако» подряд
17 сентября, 14:38
1
«Царь родился»: L’Équipe – о Кузяеве
4 сентября, 09:41
4
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
30 января, 12:33
1
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
6 марта 2021, 22:40
1
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
6 августа 2020, 00:49
1
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
9 октября 2018, 07:56
1
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
7 февраля 2018, 01:03
3
Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe
6 ноября, 09:00
0
«Монако» упустил победу в Лорьяне при капитане Головине – он впервые сыграл за команду с повязкой
17 сентября, 16:32
2
Лига 1. Гол и ассист Головина помогли «Монако» сыграть вничью в Лорьяне (2:2)
17 сентября, 16:02
1
Головин забил во втором матче за «Монако» подряд
17 сентября, 14:38
1
«Царь родился»: L’Équipe – о Кузяеве
4 сентября, 09:41
4
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Лорьян

Сошо - Лорьян - 06 января 2024

Сошо
06.01.2024, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Лорьян
Матч
Личные встречи
Статистика матча Сошо - Лорьян
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
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