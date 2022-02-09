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Головин прокомментировал победу «Монако» над «Монпелье»
4 декабря, 12:30
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023
3 декабря, 11:47
0
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» (3:0) и возглавил таблицу
4 ноября, 00:57
0
«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2023
3 ноября, 20:53
0
«Монпелье» расторг контракт с экс-защитником «Ливерпуля» за драку с главным тренером
3 ноября, 00:34
1
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
5 июля, 14:06
4
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
28 июня, 14:37
1
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
9 февраля 2022, 00:52
2
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
10 февраля 2021, 22:58
1
«Ростов» бесплатно подписал защитника сборной Норвегии Алеесами
17 октября 2020, 13:23
9
Головин прокомментировал победу «Монако» над «Монпелье»
4 декабря, 12:30
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023
3 декабря, 11:47
0
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» (3:0) и возглавил таблицу
4 ноября, 00:57
0
«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2023
3 ноября, 20:53
0
«Монпелье» расторг контракт с экс-защитником «Ливерпуля» за драку с главным тренером
3 ноября, 00:34
1
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Последние матчи
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Амьен
Монпелье
Франция. Лига 2, 32 тур
Амьен
1 : 1
25.11.2023
Конкарно
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 3
26.11.2023
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
1 : 1
29.11.2023
Клермон
Франция. Лига 2, 16 тур
Амьен
1 : 0
02.12.2023
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
2 : 0
03.12.2023
Монпелье
Франция. Лига 2, 19 тур
Амьен
0 : 0
19.12.2023
Кан
Франция. Лига 2, 18 тур
Родез
2 : 2
16.12.2023
Амьен
Франция. Лига 2, 17 тур
Труа
2 : 0
05.12.2023
Амьен
Франция. Лига 2, 16 тур
Амьен
1 : 0
02.12.2023
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 32 тур
Амьен
1 : 1
25.11.2023
Конкарно
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0 : 1
17.12.2023
Монпелье
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0 : 0
08.12.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
2 : 0
03.12.2023
Монпелье
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
1 : 1
29.11.2023
Клермон
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 3
26.11.2023
Брест

Амьен - Монпелье - 06 января 2024

Амьен
06.01.2024, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Монпелье
Матч
Личные встречи
Статистика матча Амьен - Монпелье
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Будущие
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
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