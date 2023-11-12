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Агент: «Николсон – великий игрок»
22 ноября, 23:51
2
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября, 19:34
0
Первый тренер Головина высказался о дубле игрока в ворота «Метца»
24 октября, 07:56
1
Наставник «Монако» оценил красоту забитых Головиным мячей
23 октября, 08:52
0
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
23 октября, 08:43
1
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября, 19:34
0
Первый тренер Головина высказался о дубле игрока в ворота «Метца»
24 октября, 07:56
1
Наставник «Монако» оценил красоту забитых Головиным мячей
23 октября, 08:52
0
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
23 октября, 08:43
1
Слуцкий отреагировал на дубль Головина
23 октября, 08:04
0
Агент: «Николсон – великий игрок»
22 ноября, 23:51
2
Агент Николсона рассказал, вернется ли нападающий в «Спартак»
17 октября, 17:21
2
Вратарь «Клермона», потерявший сознание от взрыва петарды на поле, прокомментировал инцидент
11 октября, 01:15
1
Вратарь «Клермона» потерял сознание из-за взрыва петарды в штрафной
8 октября, 18:43
2
Прогноз Николсона на матч «Спартак» – ЦСКА
7 октября, 17:34
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Клермон
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
3 : 1
12.11.2023
Нант
Франция. Лига 1, 13 тур
Клермон
0 : 3
25.11.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 3
26.11.2023
Метц
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
1 : 1
29.11.2023
Клермон
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
3 : 0
03.12.2023
Клермон
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0 : 1
17.12.2023
Монпелье
Франция. Лига 1, 15 тур
Метц
0 : 1
10.12.2023
Брест
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2 : 0
03.12.2023
Метц
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 3
26.11.2023
Метц
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
3 : 1
12.11.2023
Нант
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
2 : 1
17.12.2023
Клермон
Франция. Лига 1, 15 тур
Клермон
0 : 0
10.12.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
3 : 0
03.12.2023
Клермон
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
1 : 1
29.11.2023
Клермон
Франция. Лига 1, 13 тур
Клермон
0 : 3
25.11.2023
Ланс

Метц - Клермон - 05 января 2024

Метц
05.01.2024, пятница, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Клермон
Матч
Личные встречи
Статистика матча Метц - Клермон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
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05.01.2024
Родез
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Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
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