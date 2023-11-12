Агент: «Николсон – великий игрок»
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
Первый тренер Головина высказался о дубле игрока в ворота «Метца»
Наставник «Монако» оценил красоту забитых Головиным мячей
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
Первый тренер Головина высказался о дубле игрока в ворота «Метца»
Наставник «Монако» оценил красоту забитых Головиным мячей
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
Слуцкий отреагировал на дубль Головина
Агент: «Николсон – великий игрок»
Агент Николсона рассказал, вернется ли нападающий в «Спартак»
Вратарь «Клермона», потерявший сознание от взрыва петарды на поле, прокомментировал инцидент
Вратарь «Клермона» потерял сознание из-за взрыва петарды в штрафной
Прогноз Николсона на матч «Спартак» – ЦСКА