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«Лас-Пальмас» получил 5 миллионов от «Барселоны» за трансфер 4-летней давности
«Барселона» может заменить Хави на тренера из 11-й команды Примеры
Примера. «Атлетико» уступил на Канарах «Лас-Пальмасу» (1:2)
Примера. «Реал» переиграл «Лас-Пальмас» (2:0) и опередил «Барсу»
Стартовые составы на матч «Реал» – «Лас-Пальмас»: 7 тур Примера