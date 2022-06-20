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Тенерифе
Лас-Пальмас
«Лас-Пальмас» получил 5 миллионов от «Барселоны» за трансфер 4-летней давности
30 ноября, 20:14
0
«Барселона» может заменить Хави на тренера из 11-й команды Примеры
28 ноября, 20:37
0
Примера. «Атлетико» уступил на Канарах «Лас-Пальмасу» (1:2)
4 ноября, 01:04
0
Примера. «Реал» переиграл «Лас-Пальмас» (2:0) и опередил «Барсу»
27 сентября, 21:57
0
Стартовые составы на матч «Реал» – «Лас-Пальмас»: 7 тур Примера
27 сентября, 18:02
0
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
1
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
29 января 2020, 01:50
2
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
10 ноября 2017, 18:06
4
Кубок Испании. «Тенерифе» и «Эспаньол» сыграли вничью
27 октября 2017, 00:51
1
«Лас-Пальмас» получил 5 миллионов от «Барселоны» за трансфер 4-летней давности
30 ноября, 20:14
0
«Барселона» может заменить Хави на тренера из 11-й команды Примеры
28 ноября, 20:37
0
Примера. «Атлетико» уступил на Канарах «Лас-Пальмасу» (1:2)
4 ноября, 01:04
0
Примера. «Реал» переиграл «Лас-Пальмас» (2:0) и опередил «Барсу»
27 сентября, 21:57
0
Стартовые составы на матч «Реал» – «Лас-Пальмас»: 7 тур Примера
27 сентября, 18:02
0
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Последние матчи
Все
Тенерифе
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 1
11.11.2023
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Аморебьета
2 : 0
18.11.2023
Тенерифе
Испания. Сегунда, 17 тур
Тенерифе
1 : 1
26.11.2023
Картахена
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 0
26.11.2023
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
01.12.2023
Хетафе
Испания. Сегунда, 19 тур
Тенерифе
1 : 0
11.12.2023
Алькоркон
Испания. Кубок, 1/32 финала
Депортиво
2 : 3
06.12.2023
Тенерифе
Испания. Сегунда, 18 тур
Эльденсе
0 : 3
02.12.2023
Тенерифе
Испания. Сегунда, 17 тур
Тенерифе
1 : 1
26.11.2023
Картахена
Испания. Сегунда, 16 тур
Аморебьета
2 : 0
18.11.2023
Тенерифе
Испания. Примера, 16 тур
Алавес
0 : 1
09.12.2023
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1/32 финала
Туделано
0 : 2
06.12.2023
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
01.12.2023
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 0
26.11.2023
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 1
11.11.2023
Лас-Пальмас

Тенерифе - Лас-Пальмас - 07 января 2024

Тенерифе
07.01.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Лас-Пальмас
Матч
Личные встречи
Статистика матча Тенерифе - Лас-Пальмас
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
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0
Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Кубок
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Текущие
Будущие
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Россия
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