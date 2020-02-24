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Малага
Реал Сосьедад
Божович: «Захарян в «Сосьедаде» больше мучается, чем играет»
15 декабря, 07:56
5
7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне
15 декабря, 01:20
4
Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored
15 декабря, 00:34
0
«Сосьедад» Захаряна вернулся в топ-5 фаворитов Лиги чемпионов от Goal
14 декабря, 23:38
5
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов
14 декабря, 11:35
0
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября, 12:12
4
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
24 февраля 2020, 23:45
10
Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл «Малаге», Фернандеш не забил пенальти
20 февраля 2020, 14:53
22
AS: «Реал» договорился о трансфере Уго Вальехо из «Малаги»
23 января 2020, 23:10
3
«В связи с нанесением ущерба клубу». «Малага» уволила дель Амо за видео с демонстрацией полового органа
12 января 2020, 01:30
1
Божович: «Захарян в «Сосьедаде» больше мучается, чем играет»
15 декабря, 07:56
5
7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне
15 декабря, 01:20
4
Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored
15 декабря, 00:34
0
«Сосьедад» Захаряна вернулся в топ-5 фаворитов Лиги чемпионов от Goal
14 декабря, 23:38
5
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов
14 декабря, 11:35
0
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Последние матчи
Все
Малага
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/64 финала
Баракалдо
0 : 0
01.11.2023
Малага
Лига чемпионов, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
29.11.2023
Зальцбург
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1 : 1
02.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/32 финала
Андрайч
0 : 1
06.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/32 финала
Малага
1 : 0
06.12.2023
Эльденсе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Малага
1 : 0
06.12.2023
Эльденсе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Баракалдо
0 : 0
01.11.2023
Малага
Лига чемпионов, 6 тур
Интер
0 : 0
12.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
0 : 3
09.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/32 финала
Андрайч
0 : 1
06.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1 : 1
02.12.2023
Реал Сосьедад
Лига чемпионов, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
29.11.2023
Зальцбург

Малага - Реал Сосьедад - 07 января 2024

Малага
07.01.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Реал Сосьедад
Матч
Личные встречи
Статистика матча Малага - Реал Сосьедад
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
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0
Нарушения
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0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Испания. Кубок
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Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
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Жирона
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Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Россия
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