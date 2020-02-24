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Божович: «Захарян в «Сосьедаде» больше мучается, чем играет»
7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне
Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored
«Сосьедад» Захаряна вернулся в топ-5 фаворитов Лиги чемпионов от Goal
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов