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Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
«Валенсия» – «Барселона»: прогноз на матч 17 тура Примеры, 16 декабря
Примера. «Реал» разгромил «Валенсию» (5:1) и приблизился к лидеру, у Родриго 2+2
«Реал» обновил информацию о травме Беллингема
«Реал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023
«Реал» – «Валенсия»: прогноз на матч 13 тура Примеры, 11 ноября