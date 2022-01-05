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«Валенсия» – «Барселона»: прогноз на матч 17 тура Примеры, 16 декабря
15 декабря, 20:04
0
Примера. «Реал» разгромил «Валенсию» (5:1) и приблизился к лидеру, у Родриго 2+2
12 ноября, 00:57
0
«Реал» обновил информацию о травме Беллингема
11 ноября, 17:50
0
«Реал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023
11 ноября, 12:15
0
«Реал» – «Валенсия»: прогноз на матч 13 тура Примеры, 11 ноября
7 ноября, 14:42
0
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
6
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
1
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
20 февраля 2020, 15:34
1
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
19 февраля 2020, 23:55
2
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
19 февраля 2019, 21:52
4
«Валенсия» – «Барселона»: прогноз на матч 17 тура Примеры, 16 декабря
15 декабря, 20:04
0
Примера. «Реал» разгромил «Валенсию» (5:1) и приблизился к лидеру, у Родриго 2+2
12 ноября, 00:57
0
«Реал» обновил информацию о травме Беллингема
11 ноября, 17:50
0
«Реал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023
11 ноября, 12:15
0
«Реал» – «Валенсия»: прогноз на матч 13 тура Примеры, 11 ноября
7 ноября, 14:42
0
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Картахена
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Картахена
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Валенсия
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11.11.2023
Валенсия

Картахена - Валенсия - 07 января 2024

Картахена
07.01.2024, воскресенье, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Валенсия
Матч
Личные встречи
Статистика матча Картахена - Валенсия
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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