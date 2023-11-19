Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Расинг де Феррол
Севилья
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью с ПСВ (1:1), «Ланс» вырвал победу над «Севильей» (2:1)
12 декабря, 22:42
1
Серхио Рамос побил два рекорда ЛЧ
12 декабря, 22:27
1
«Ланс» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
12 декабря, 18:51
0
«Севилья» заменит «Рамон Санчес Писхуан» новым стадионом
5 декабря, 22:09
0
Рамос находится на грани развода с женой: «Это вопрос нескольких дней»
30 ноября, 20:57
0
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью с ПСВ (1:1), «Ланс» вырвал победу над «Севильей» (2:1)
12 декабря, 22:42
1
Серхио Рамос побил два рекорда ЛЧ
12 декабря, 22:27
1
«Ланс» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
12 декабря, 18:51
0
«Севилья» заменит «Рамон Санчес Писхуан» новым стадионом
5 декабря, 22:09
0
Рамос находится на грани развода с женой: «Это вопрос нескольких дней»
30 ноября, 20:57
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Расинг де Феррол
Севилья
Испания. Сегунда, 16 тур
Расинг де Феррол
1 : 1
19.11.2023
Бургос
Испания. Сегунда, 17 тур
Леганес
2 : 1
26.11.2023
Расинг де Феррол
Лига чемпионов, 5 тур
Севилья
2 : 3
29.11.2023
ПСВ
Испания. Сегунда, 18 тур
Расинг де Феррол
5 : 4
03.12.2023
Альбасете
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 1
03.12.2023
Вильярреал
Испания. Сегунда, 19 тур
Уэска
1 : 0
10.12.2023
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
1 : 0
07.12.2023
Леганес
Испания. Сегунда, 18 тур
Расинг де Феррол
5 : 4
03.12.2023
Альбасете
Испания. Сегунда, 17 тур
Леганес
2 : 1
26.11.2023
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 16 тур
Расинг де Феррол
1 : 1
19.11.2023
Бургос
Лига чемпионов, 6 тур
Ланс
2 : 1
12.12.2023
Севилья
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
1 : 0
09.12.2023
Севилья
Испания. Кубок, 1/32 финала
Атлетико Асторга
0 : 2
06.12.2023
Севилья
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 1
03.12.2023
Вильярреал
Лига чемпионов, 5 тур
Севилья
2 : 3
29.11.2023
ПСВ

Расинг де Феррол - Севилья - 07 января 2024

Расинг де Феррол
07.01.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Севилья
Матч
Статистика матча Расинг де Феррол - Севилья
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Испания. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+