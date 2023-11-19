Расинг де Феррол

Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью с ПСВ (1:1), «Ланс» вырвал победу над «Севильей» (2:1)
Серхио Рамос побил два рекорда ЛЧ
«Ланс» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
«Севилья» заменит «Рамон Санчес Писхуан» новым стадионом
Рамос находится на грани развода с женой: «Это вопрос нескольких дней»
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью с ПСВ (1:1), «Ланс» вырвал победу над «Севильей» (2:1)
Серхио Рамос побил два рекорда ЛЧ
«Ланс» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
«Севилья» заменит «Рамон Санчес Писхуан» новым стадионом
Рамос находится на грани развода с женой: «Это вопрос нескольких дней»