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Осасуна
Захарян попал под обратную замену в матче с «Осасуной»
3 декабря, 11:18
9
«Спартак» приобрел Бабича вместо капитана «Осасуны»
30 октября, 11:24
8
Фанаты «Осасуны» с палестинскими флагами желали смерти израильскому футболисту «Гранады»
21 октября, 15:42
13
Примера. «Реал» крупно обыграл «Осасуну» (4:0), у Беллингема дубль
7 октября, 19:09
0
Стали известны стартовые составы на матч «Реал» – «Осасуна»: 7 октября
7 октября, 16:14
0
Захарян попал под обратную замену в матче с «Осасуной»
3 декабря, 11:18
9
«Спартак» приобрел Бабича вместо капитана «Осасуны»
30 октября, 11:24
8
Фанаты «Осасуны» с палестинскими флагами желали смерти израильскому футболисту «Гранады»
21 октября, 15:42
13
Примера. «Реал» крупно обыграл «Осасуну» (4:0), у Беллингема дубль
7 октября, 19:09
0
Стали известны стартовые составы на матч «Реал» – «Осасуна»: 7 октября
7 октября, 16:14
0
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Испания. Кубок, 1/64 финала
Касереньо
2 : 3
31.10.2023
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Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
2 : 4
04.11.2023
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Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 1
11.11.2023
Лас-Пальмас
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3 : 1
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1 : 1
02.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/32 финала
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2 : 1
05.12.2023
Реал Ов
Испания. Кубок, 1/64 финала
Касереньо
2 : 3
31.10.2023
Кастельон
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
1 : 1
10.12.2023
Осасуна
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1 : 1
02.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
3 : 1
26.11.2023
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 1
11.11.2023
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
2 : 4
04.11.2023
Жирона

Кастельон - Осасуна - 07 января 2024

Кастельон
07.01.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Осасуна
Матч
Статистика матча Кастельон - Осасуна
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Луго
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Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Россия
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