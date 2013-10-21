Захарян попал под обратную замену в матче с «Осасуной»
«Спартак» приобрел Бабича вместо капитана «Осасуны»
Фанаты «Осасуны» с палестинскими флагами желали смерти израильскому футболисту «Гранады»
Примера. «Реал» крупно обыграл «Осасуну» (4:0), у Беллингема дубль
Стали известны стартовые составы на матч «Реал» – «Осасуна»: 7 октября
Захарян попал под обратную замену в матче с «Осасуной»
«Спартак» приобрел Бабича вместо капитана «Осасуны»
Фанаты «Осасуны» с палестинскими флагами желали смерти израильскому футболисту «Гранады»
Примера. «Реал» крупно обыграл «Осасуну» (4:0), у Беллингема дубль
Стали известны стартовые составы на матч «Реал» – «Осасуна»: 7 октября