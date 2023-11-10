Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Аморебьета
Сельта
Аспас разозлился решением судей и сокрушил монитор VAR
5 ноября, 00:27
1
«Сельта» жестко разыграла игроков на Хэллоуин: их реакция
1 ноября, 19:41
1
Примера. Гризманн оформил хет-трик в матче «Атлетико» против «Сельты» Бенитеса (3:0)
21 октября, 23:58
0
«Сельта» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023
21 октября, 19:05
0
«Барселона» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2023
29 сентября, 19:44
0
Аспас разозлился решением судей и сокрушил монитор VAR
5 ноября, 00:27
1
«Сельта» жестко разыграла игроков на Хэллоуин: их реакция
1 ноября, 19:41
1
Примера. Гризманн оформил хет-трик в матче «Атлетико» против «Сельты» Бенитеса (3:0)
21 октября, 23:58
0
«Сельта» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023
21 октября, 19:05
0
«Барселона» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2023
29 сентября, 19:44
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Аморебьета
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
4 : 3
10.11.2023
Сельта
Испания. Сегунда, 16 тур
Аморебьета
2 : 0
18.11.2023
Тенерифе
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
0 : 0
25.11.2023
Сельта
Испания. Сегунда, 17 тур
Эльче
2 : 0
26.11.2023
Аморебьета
Испания. Сегунда, 18 тур
Аморебьета
0 : 1
03.12.2023
Бургос
Испания. Сегунда, 19 тур
Вальядолид
2 : 1
09.12.2023
Аморебьета
Испания. Кубок, 1/32 финала
Леванте
0 : 1
06.12.2023
Аморебьета
Испания. Сегунда, 18 тур
Аморебьета
0 : 1
03.12.2023
Бургос
Испания. Сегунда, 17 тур
Эльче
2 : 0
26.11.2023
Аморебьета
Испания. Сегунда, 16 тур
Аморебьета
2 : 0
18.11.2023
Тенерифе
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
0 : 0
11.12.2023
Сельта
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сестао Ривер
1 : 2
07.12.2023
Сельта
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
1 : 1
04.12.2023
Кадис
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
0 : 0
25.11.2023
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
4 : 3
10.11.2023
Сельта

Аморебьета - Сельта - 07 января 2024

Аморебьета
07.01.2024, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Сельта
Матч
Статистика матча Аморебьета - Сельта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Испания. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+