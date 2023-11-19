Примера. «Атлетико» обыграл «Мальорку» (1:0) и опередил «Барселону»
Статистика Захаряна в матче с «Мальоркой» – его заменили после первого тайма
Захарян впервые выйдет в стартовом составе «Сосьедада»
Агирре назвал ЧМ-2030 в 6 странах «отстоем» и «варварством»
«Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023
Примера. «Атлетико» обыграл «Мальорку» (1:0) и опередил «Барселону»
Статистика Захаряна в матче с «Мальоркой» – его заменили после первого тайма
Захарян впервые выйдет в стартовом составе «Сосьедада»
Агирре назвал ЧМ-2030 в 6 странах «отстоем» и «варварством»
«Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023