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Примера. «Атлетико» обыграл «Мальорку» (1:0) и опередил «Барселону»
26 ноября, 00:53
1
Статистика Захаряна в матче с «Мальоркой» – его заменили после первого тайма
21 октября, 16:40
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Захарян впервые выйдет в стартовом составе «Сосьедада»
21 октября, 14:46
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8 октября, 11:46
0
«Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023
7 октября, 17:51
0
Примера. «Атлетико» обыграл «Мальорку» (1:0) и опередил «Барселону»
26 ноября, 00:53
1
Статистика Захаряна в матче с «Мальоркой» – его заменили после первого тайма
21 октября, 16:40
8
Захарян впервые выйдет в стартовом составе «Сосьедада»
21 октября, 14:46
2
Агирре назвал ЧМ-2030 в 6 странах «отстоем» и «варварством»
8 октября, 11:46
0
«Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023
7 октября, 17:51
0
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Бургос
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Расинг де Феррол
1 : 1
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Аморебьета
0 : 1
03.12.2023
Бургос
Испания. Сегунда, 17 тур
Бургос
0 : 0
25.11.2023
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Расинг де Феррол
1 : 1
19.11.2023
Бургос
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
1 : 0
09.12.2023
Севилья
Испания. Кубок, 1/32 финала
Валье де Эгуес
0 : 3
06.12.2023
Мальорка
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
0 : 0
03.12.2023
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
1 : 1
29.11.2023
Кадис
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
1 : 0
25.11.2023
Мальорка

Бургос - Мальорка - 07 января 2024

Бургос
07.01.2024, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Мальорка
Матч
Статистика матча Бургос - Мальорка
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
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