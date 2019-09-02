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Гринвуд заинтересовал два топ-клуба Европы
Фанаты «Атлетика» скандировали «Гринвуд, умри!» во время матча с «Хетафе»
«Реал Сосьедад» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023
Захарян не попал в заявку на матч с «Хетафе» – известна причина
Клуб Примеры представил Гринвуда, которого исключили из состава «МЮ»