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Неожиданный запрет для «Барсы» – клубу придется экономить на самом важном
13 декабря, 17:20
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«Эспаньол» зарегистрировал трансфер Бальде из «Спартака»
1 сентября, 18:59
4
Гринвуд заинтересовал два топ-клуба Европы
14 декабря, 20:57
0
Фанаты «Атлетика» скандировали «Гринвуд, умри!» во время матча с «Хетафе»
29 сентября, 00:12
1
«Реал Сосьедад» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023
24 сентября, 08:58
0
Захарян не попал в заявку на матч с «Хетафе» – известна причина
23 сентября, 18:03
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Испания. Примера, 14 тур
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2 : 1
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Испания. Сегунда, 17 тур
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2 : 0
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Алькоркон
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Вальядолид
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Реал Ов
1 : 0
01.12.2023
Эспаньол
Испания. Сегунда, 17 тур
Эспаньол
2 : 0
26.11.2023
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Испания. Сегунда, 16 тур
Эспаньол
2 : 0
18.11.2023
Эльче
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
08.12.2023
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Атценета
1 : 2
05.12.2023
Хетафе
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
01.12.2023
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
2 : 1
25.11.2023
Альмерия
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
1 : 1
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Хетафе

Эспаньол - Хетафе - 06 января 2024

Эспаньол
06.01.2024, суббота, 19:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Хетафе
Матч
Личные встречи
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
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Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Россия
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