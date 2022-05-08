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Норвич Сити
Бристоль Роверс
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
28 ноября, 19:31
2
«Челси» объявил о третьем летнем трансфере
1 июля, 13:33
4
Норманн рассказал, почему вернулся в Россию после выступлений в АПЛ
21 марта, 15:45
2
Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы
11 февраля, 19:05
8
«Арсенал» отдал в аренду Маркиньоса. У него одна минута в сезоне АПЛ
31 января, 13:51
1
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
28 ноября, 19:31
2
«Челси» объявил о третьем летнем трансфере
1 июля, 13:33
4
Норманн рассказал, почему вернулся в Россию после выступлений в АПЛ
21 марта, 15:45
2
Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы
11 февраля, 19:05
8
«Арсенал» отдал в аренду Маркиньоса. У него одна минута в сезоне АПЛ
31 января, 13:51
1
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января, 09:12
1
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
2
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
2
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
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Последние матчи
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Норвич Сити
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
18.11.2023
Флитвуд
Англия. Первая лига, 19 тур
Дерби Каунти
2 : 1
25.11.2023
Бристоль Роверс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 0
25.11.2023
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Первая лига, 20 тур
Бристоль Роверс
1 : 1
28.11.2023
Лейтон Ориент
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Уотфорд
3 : 2
28.11.2023
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
3 : 1
13.12.2023
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Норвич Сити
0 : 0
09.12.2023
Престон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
1 : 2
03.12.2023
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Уотфорд
3 : 2
28.11.2023
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 0
25.11.2023
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок, 1/64 финала
Крю Александра
2 : 4
12.12.2023
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 21 тур
Бристоль Роверс
1 : 1
09.12.2023
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 20 тур
Бристоль Роверс
1 : 1
28.11.2023
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 19 тур
Дерби Каунти
2 : 1
25.11.2023
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
18.11.2023
Флитвуд

Норвич Сити - Бристоль Роверс - 06 января 2024

Норвич Сити
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок,
- : -
Не начался
Бристоль Роверс
Матч
Статистика матча Норвич Сити - Бристоль Роверс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Кубок
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Англия. Кубок,
Блэкпул
- : -
19.12.2023
Форест Грин
Англия. Кубок,
Кристал Пэлас
- : -
04.01.2024
Эвертон
Англия. Кубок,
Брентфорд
- : -
05.01.2024
Вулверхэмптон
Англия. Кубок,
Фулхэм
- : -
05.01.2024
Ротерхэм
Англия. Кубок,
Тоттенхэм
- : -
05.01.2024
Бернли
Англия. Кубок,
Блэкпул
- : -
19.12.2023
Форест Грин
Англия. Кубок,
Кристал Пэлас
- : -
04.01.2024
Эвертон
Англия. Кубок,
Брентфорд
- : -
05.01.2024
Вулверхэмптон
Англия. Кубок,
Фулхэм
- : -
05.01.2024
Ротерхэм
Англия. Кубок,
Тоттенхэм
- : -
05.01.2024
Бернли
Россия
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