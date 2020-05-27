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2 сентября, 21:29
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«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023
2 сентября, 17:56
1
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря, 22:33
0
Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
3 ноября, 22:49
0
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
2 ноября, 01:00
0
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Кубок Германии. «Бавария» победила «Шальке» и вышла в полуфинал, «Фортуна» вылетела от «Саарбрюккена»
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2 сентября, 21:29
1
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023
2 сентября, 17:56
1
Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: 3-й тур Бундеслиги
2 сентября, 17:44
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Саарбрюккен
2 : 1
11.08.2023
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/16 финала
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2023
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
4 : 0
10.11.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
4 : 2
25.11.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
02.12.2023
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/8 финала
Саарбрюккен
2 : 0
06.12.2023
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2023
Бавария
Германия. Кубок, 1/32 финала
Саарбрюккен
2 : 1
11.08.2023
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
3 : 1
09.12.2023
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
1 : 0
05.12.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
02.12.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
4 : 2
25.11.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
4 : 0
10.11.2023
Вольфсбург

Саарбрюккен - Боруссия М - 30 января 2024

Саарбрюккен
30.01.2024, вторник, 00:00
Германия. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
Боруссия М
Матч
Таблица
Статистика матча Саарбрюккен - Боруссия М
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Кубок
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Германия. Кубок,
Саарбрюккен
- : -
30.01.2024
Боруссия М
Германия. Кубок,
Герта
- : -
31.01.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок,
Байер
- : -
06.02.2024
Штутгарт
Германия. Кубок,
Санкт-Паули
- : -
07.02.2024
Фортуна
Германия. Кубок,
Саарбрюккен
- : -
30.01.2024
Боруссия М
Германия. Кубок,
Герта
- : -
31.01.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок,
Байер
- : -
06.02.2024
Штутгарт
Германия. Кубок,
Санкт-Паули
- : -
07.02.2024
Фортуна
Россия
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