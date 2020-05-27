Саарбрюккен

Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
Бундеслига. «Бавария» добилась волевой победы над «Боруссией» М (2:1)
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
Полуфиналы Кубка Германии пройдут 9 и 10 июня
Кубок Германии. «Бавария» победила «Шальке» и вышла в полуфинал, «Фортуна» вылетела от «Саарбрюккена»
Бундеслига. «Бавария» добилась волевой победы над «Боруссией» М (2:1)
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023
Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: 3-й тур Бундеслиги
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: прогноз на матч 3 тура Бундеслиги, 2 сентября
«Наполи» нашел замену для Кима в Бундеслиге