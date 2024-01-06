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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уимблдон - Ипсвич Таун
Уимблдон - Ипсвич Таун: обзор матча 06 января 2024
Уимблдон
06.01.2024, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Ипсвич Таун
17'
Д. Ривс (П)
8'
Д. Дэвисон (АГ)
40'
А. Туанзебе
90'
Д. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Ипсвич Таун
90'
+1
Замена
Д. Болл
️️️️
С. Морси
90'
ГОЛ! 1:3!
Д. Тэйлор
Замена
J. Ball
️️️️
H. Biler
90'
82'
Замена
У. Бернс
️️️️
О. Хатчинсон
81'
Замена
S. Aluko
️️️️
Н. Бродхед
81'
Замена
G. Buabo
️️️️
М. Харнесс
Замена
Д. Тилли
️️️️
К. Лемоней-Эванс
77'
70'
Желтая карточка
А. Туанзебе
Вторая желтая
Г. Пелл
59'
57'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Ф. Ладапо
55'
Желтая карточка
Д. Эдмундсон
40'
ГОЛ! 1:2!
А. Туанзебе
Замена
П. Каламбайи
️️️️
A. Pearce
35'
33'
Желтая карточка
М. Харнесс
Желтая карточка
Г. Пелл
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Ривс
17'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Дэвисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
7
Гарри Пелл
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
30
Kai Jennings
ЦП
36
Justin Clarke
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
3
Lee Brown
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
51
Gerard Buabo
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
4-3-1-2
1
Басс
2
6
26
15
23
Ривс
8
Литтл
29
24
Лемоней-Эванс
13
Дэвисон
7
Пелл
2-3-2-3
28
Уолтон
4
Туанзебе
25
Эдмундсон
20
8
Морси
14
Тэйлор
10
Харнесс
20
Хатчинсон
33
Бродхед
26
Вулфенден
45
Ладапо
15
30
Каламбайи
30
Каламбайи
15
2
6
6
2
24
Лемоней-Эванс
7
Тилли
7
Тилли
24
Лемоней-Эванс
8
Морси
4
Болл
4
Болл
8
Морси
10
Харнесс
51
51
10
Харнесс
45
Ладапо
16
Сармиенто
16
Сармиенто
45
Ладапо
20
Хатчинсон
7
Бернс
7
Бернс
20
Хатчинсон
33
Бродхед
23
23
33
Бродхед
Остались в запасе
Уимблдон
Ипсвич Таун
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
30
Kai Jennings
ЦП
36
Justin Clarke
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
1
Киран Сликер
ВР
21
Массимо Луонго
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
30
Kai Jennings
ЦП
36
Justin Clarke
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
21
Массимо Луонго
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Уимблдон - Ипсвич Таун
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
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