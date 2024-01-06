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Расписание матчей
Англия. Кубок
Халл Сити - Бирмингем Сити
Халл Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 06 января 2024
Халл Сити
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
18'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Бирмингем Сити
90'
+3
Желтая карточка
Д. Джеймс
Желтая карточка
О. Туфан
90'
+1
86'
Желтая карточка
К. Белик
83'
Замена
С. Хоган
️️️️
Л. Юткевич
83'
Замена
К. Андерсон
️️️️
С. Дембеле
Замена
Т. Селларс-Флеминг
️️️️
А. Саядманеш
82'
77'
Замена
A. Matnez
️️️️
К. Миеси
75'
Желтая карточка
Н. Этеридж
Замена
Т. Мортон
️️️️
Г. Доэрти
59'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Эйнга-Локило
59'
Замена
О. Туфан
️️️️
С. Твайн
59'
58'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Г. Гарднер
57'
Желтая карточка
С. Дембеле
43'
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
39'
Желтая карточка
Л. Юткевич
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
К. Драме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
10
Скотт Твайн
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
43
Stanley Ashbee
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
Бирмингем Сити
30
Bradley Mayo
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-1-1-3-2
21
Оллсоп
16
Якоб
15
МакЛафлин
5
Смит
27
Слатер
5
Доэрти
8
Воган
10
Твайн
98
Эйнга-Локило
17
Саядманеш
10
Коннолли
4-1-2-1-2
13
Этеридж
16
Драме
28
Сэндерсон
13
Лонг
3
Бьюкэнан
5
Белик
20
Гарднер
23
Миеси
23
Дембеле
10
Юткевич
28
Стэнсфилд
5
Доэрти
23
Мортон
23
Мортон
5
Доэрти
10
Твайн
11
Туфан
11
Туфан
10
Твайн
98
Эйнга-Локило
14
Шарп
14
Шарп
98
Эйнга-Локило
17
Саядманеш
41
Селларс-Флеминг
41
Селларс-Флеминг
17
Саядманеш
20
Гарднер
8
Джеймс
8
Джеймс
20
Гарднер
23
Миеси
11
11
23
Миеси
23
Дембеле
21
Андерсон
21
Андерсон
23
Дембеле
10
Юткевич
25
Хоган
25
Хоган
10
Юткевич
Остались в запасе
Халл Сити
Бирмингем Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
43
Stanley Ashbee
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
30
Bradley Mayo
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
43
Stanley Ashbee
ЦП
Остались в запасе
30
Bradley Mayo
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Халл Сити - Бирмингем Сити
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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