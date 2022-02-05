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Саттон Юнайтед
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
4
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
1
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
13 января 2019, 09:16
5
Болельщик «Плимута» вышел из комы, услышав гимн своей команды
22 октября 2017, 20:11
5
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
4
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
1
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
13 января 2019, 09:16
5
Болельщик «Плимута» вышел из комы, услышав гимн своей команды
22 октября 2017, 20:11
5
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
6 сентября 2017, 21:49
11
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
14 марта 2017, 17:31
9
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
23 февраля 2017, 13:04
4
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
22 февраля 2017, 09:29
6
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
21 февраля 2017, 20:01
11
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Плимут Аргайл
Саттон Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Плимут Аргайл
3 : 3
04.11.2023
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Лидс
2 : 1
11.11.2023
Плимут Аргайл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 1
18.11.2023
Транмер
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Плимут Аргайл
2 : 0
25.11.2023
Сандерленд
Англия. Вторая лига, 19 тур
Гримсби Таун
1 : 1
25.11.2023
Саттон Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Плимут Аргайл
2 : 1
02.12.2023
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ковентри
1 : 0
28.11.2023
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Плимут Аргайл
2 : 0
25.11.2023
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Лидс
2 : 1
11.11.2023
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Плимут Аргайл
3 : 3
04.11.2023
Мидлсбро
Англия. Кубок, 1/64 финала
Саттон Юнайтед
3 : 0
02.12.2023
Хоршем
Англия. Кубок, 1/64 финала
Саттон Юнайтед
0 : 0
02.12.2023
Барнсли
Англия. Вторая лига, 20 тур
Саттон Юнайтед
1 : 1
28.11.2023
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 19 тур
Гримсби Таун
1 : 1
25.11.2023
Саттон Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 1
18.11.2023
Транмер

Плимут Аргайл - Саттон Юнайтед - 06 января 2024

Плимут Аргайл
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Саттон Юнайтед
Матч
Статистика матча Плимут Аргайл - Саттон Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Ударов в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушений
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Барнет
- : -
12.12.2023
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок (2023/2024), повторный матч, повторный матч
Порт Вейл
- : -
12.12.2023
Стивенидж
Англия. Кубок (2023/2024),
Крю Александра
- : -
12.12.2023
Бристоль Роверс
Англия. Кубок (2023/2024),
Стокпорт Каунти
- : -
12.12.2023
Олдершот
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Лутон Таун
- : -
06.01.2024
Болтон
Англия. Кубок (2023/2024), повторный матч, повторный матч
Барнет
- : -
12.12.2023
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок (2023/2024), повторный матч, повторный матч
Порт Вейл
- : -
12.12.2023
Стивенидж
Англия. Кубок (2023/2024),
Крю Александра
- : -
12.12.2023
Бристоль Роверс
Англия. Кубок (2023/2024),
Стокпорт Каунти
- : -
12.12.2023
Олдершот
Англия. Кубок (2023/2024),
Лутон Таун
- : -
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