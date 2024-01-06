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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сандерленд - Ньюкасл
Сандерленд - Ньюкасл: обзор матча 06 января 2024
Сандерленд
06.01.2024, суббота, 15:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Ньюкасл
35'
Д. Баллард (АГ)
46'
А. Исак
90'
А. Исак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Ньюкасл
90'
+2
Замена
В. Ливраменто
️️️️
М. Альмирон
90'
+2
Замена
М. Ритчи
️️️️
Э. Гордон
90'
+2
Замена
П. Дамметт
️️️️
Д. Берн
90'
+2
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Ф. Шер
90'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Исак
Желтая карточка
Д. Баллард
88'
Замена
А. Ба
️️️️
Н. Русин
85'
Желтая карточка
Л. О'Найен
78'
72'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
66'
Желтая карточка
Э. Гордон
Желтая карточка
А. Притчард
61'
47'
Замена
Л. Майли
️️️️
Жоэлинтон
46'
ГОЛ! 0:2!
А. Исак
Пас отдал
М. Альмирон
Желтая карточка
Т. Хьюм
39'
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Баллард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
7
Бен Паркинсон
ПВ
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
5
Баллард
34
Алезе
32
Хьюм
17
Эква
13
О'Найен
6
Нил
10
Притчард
7
Беллингем
47
Кларк
31
Русин
4-2-3-1
39
Дубравка
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
9
Исак
31
Русин
31
Ба
31
Ба
31
Русин
33
Берн
14
Дамметт
14
Дамметт
33
Берн
10
Гордон
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Гордон
5
Шер
24
Ласселлс
24
Ласселлс
5
Шер
10
Альмирон
2
Ливраменто
2
Ливраменто
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
67
Майли
67
Майли
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Сандерленд
Ньюкасл
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Лорис Кариус
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Сандерленд - Ньюкасл
4
2
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
5
Нарушения
13
16
Офсайды
1
1
Количество передач
312
553
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
0
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
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