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5
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3
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» закончил карьеру в 33 года
30 октября, 15:49
0
Бывшему тренеру «Лестера» диагностировали рак
12 октября, 15:48
0
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1
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22 сентября 2021, 23:41
1
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
17 ноября, 20:41
5
Жена Варди выложила полностью обнаженное фото
5 ноября, 09:19
3
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» закончил карьеру в 33 года
30 октября, 15:49
0
Бывшему тренеру «Лестера» диагностировали рак
12 октября, 15:48
0
Кубок лиги. «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» прошли дальше
27 сентября, 23:43
1
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Миллуолл
Лестер
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лестер
0 : 1
03.11.2023
Лидс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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0 : 1
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Шеффилд Уэнсдэй
0 : 4
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1 : 0
11.11.2023
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Ковентри
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Англия. Чемпионшип, 18 тур
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3 : 1
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Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Миллуолл
0 : 3
25.11.2023
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 4
11.11.2023
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Миллуолл
0 : 1
04.11.2023
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вест Бромвич
1 : 2
02.12.2023
Лестер
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
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Лидс

Миллуолл - Лестер - 06 января 2024

Миллуолл
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Лестер
Матч
Личные встречи
Статистика матча Миллуолл - Лестер
Всего ударов по воротам
0
0
Ударов в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушений
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Кубок (2023/2024), повторный матч, повторный матч
Барнет
- : -
12.12.2023
Ньюпорт Каунти
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Порт Вейл
- : -
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Лутон Таун
- : -
06.01.2024
Болтон
Англия. Кубок (2023/2024), повторный матч, повторный матч
Барнет
- : -
12.12.2023
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок (2023/2024), повторный матч, повторный матч
Порт Вейл
- : -
12.12.2023
Стивенидж
Англия. Кубок (2023/2024),
Крю Александра
- : -
12.12.2023
Бристоль Роверс
Англия. Кубок (2023/2024),
Стокпорт Каунти
- : -
12.12.2023
Олдершот
Англия. Кубок (2023/2024),
Лутон Таун
- : -
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