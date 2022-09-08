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«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
Жена Варди выложила полностью обнаженное фото
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» закончил карьеру в 33 года
Бывшему тренеру «Лестера» диагностировали рак
Кубок лиги. «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» прошли дальше