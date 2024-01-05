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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Бернли
Тоттенхэм - Бернли: обзор матча 05 января 2024
Тоттенхэм
05.01.2024, пятница, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Бернли
78'
П. Порро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Бернли
Желтая карточка
Б. Хиль
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
М. Трезор
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Б. Джонсон
83'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Ришарлисон
83'
Замена
Д. Донли
️️️️
Р. Бентанкур
83'
ГОЛ! 1:0!
П. Порро
78'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
О. Скипп
77'
67'
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
Ч. Тэйлор
67'
Замена
М. Трезор
️️️️
А. Зарури
67'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Б. Хиль
️️️️
Д. Ло Чельсо
58'
58'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
В. Одобер
46'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Л. Фостер
21'
Желтая карточка
Д. Каллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
30
Родриго Бентанкур
(К)
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Бернли
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Викарио
4
Дэвис
23
Порро
13
Удогие
22
Эмерсон
34
Скипп
30
Бентанкур
22
Джонсон
20
Ло Чельсо
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
4-1-3-2
49
Мурич
2
Витиньо
26
О'Ши
3
Делкруа
18
Тэйлор
24
Каллен
21
Зарури
21
Рэмзи
28
Одобер
9
Фостер
11
Амдуни
22
Джонсон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
22
Джонсон
34
Скипп
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
34
Скипп
20
Ло Чельсо
17
Хиль
17
Хиль
20
Ло Чельсо
47
Ришарлисон
18
Скарлетт
18
Скарлетт
47
Ришарлисон
30
Бентанкур
10
Донли
10
Донли
30
Бентанкур
18
Тэйлор
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
18
Тэйлор
28
Одобер
8
Браунхилл
8
Браунхилл
28
Одобер
21
Зарури
31
Трезор
31
Трезор
21
Зарури
21
Рэмзи
27
Редмонд
27
Редмонд
21
Рэмзи
9
Фостер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Фостер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бернли
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
11
Офсайды
2
2
Количество передач
619
353
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
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