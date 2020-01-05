Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Порт Вейл
Стивенидж
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября, 07:43
0
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
8 января, 23:04
1
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
2
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
5 января 2020, 01:00
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
4 января 2020, 22:24
1
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября, 07:43
0
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
2
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
5 января 2020, 01:00
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
4 января 2020, 22:24
1
Игрок «Порт Вейла» Поп забил «Манчестер Сити». Это его седьмой гол в последних семи матчах Кубка Англии
4 января 2020, 21:30
1
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
8 января, 23:04
1
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
28 марта 2018, 22:16
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Порт Вейл
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Уикомб Уондерерс
0 : 1
11.11.2023
Стивенидж
Англия. Кубок, 1/128 финала
Бертон Альбион
0 : 2
14.11.2023
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 18 тур
Порт Вейл
0 : 0
18.11.2023
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 18 тур
Стивенидж
1 : 0
18.11.2023
Линкольн
Англия. Первая лига, 19 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
25.11.2023
Порт Вейл
Англия. Кубок, 1/64 финала
Стивенидж
1 : 1
02.12.2023
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 20 тур
Порт Вейл
0 : 1
28.11.2023
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 19 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
25.11.2023
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 18 тур
Порт Вейл
0 : 0
18.11.2023
Лейтон Ориент
Англия. Кубок, 1/128 финала
Бертон Альбион
0 : 2
14.11.2023
Порт Вейл
Англия. Кубок, 1/64 финала
Стивенидж
1 : 1
02.12.2023
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 20 тур
Стивенидж
2 : 2
28.11.2023
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 19 тур
Флитвуд
0 : 3
25.11.2023
Стивенидж
Англия. Первая лига, 18 тур
Стивенидж
1 : 0
18.11.2023
Линкольн
Англия. Первая лига, 17 тур
Уикомб Уондерерс
0 : 1
11.11.2023
Стивенидж

Порт Вейл - Стивенидж - 12 декабря 2023

Порт Вейл
12.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/64 финала
- : -
Не начался
Стивенидж
Матч
Личные встречи
Статистика матча Порт Вейл - Стивенидж
Всего ударов по воротам
0
0
Ударов в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушений
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок (2023/2024), повторный матч, повторный матч
Барнет
- : -
12.12.2023
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок (2023/2024), повторный матч, повторный матч
Порт Вейл
- : -
12.12.2023
Стивенидж
Англия. Кубок (2023/2024),
Крю Александра
- : -
12.12.2023
Бристоль Роверс
Англия. Кубок (2023/2024),
Стокпорт Каунти
- : -
12.12.2023
Олдершот
Англия. Кубок (2023/2024),
Лутон Таун
- : -
06.01.2024
Болтон
Англия. Кубок (2023/2024), повторный матч, повторный матч
Барнет
- : -
12.12.2023
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок (2023/2024), повторный матч, повторный матч
Порт Вейл
- : -
12.12.2023
Стивенидж
Англия. Кубок (2023/2024),
Крю Александра
- : -
12.12.2023
Бристоль Роверс
Англия. Кубок (2023/2024),
Стокпорт Каунти
- : -
12.12.2023
Олдершот
Англия. Кубок (2023/2024),
Лутон Таун
- : -
06.01.2024
Болтон
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+