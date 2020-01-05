Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
Игрок «Порт Вейла» Поп забил «Манчестер Сити». Это его седьмой гол в последних семи матчах Кубка Англии
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно