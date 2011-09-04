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Коламбус
Лос-Анджелес
В Месси бросили бутылку после матча МЛС
5 сентября, 08:34
1
Ди Каприо ел мороженое во время матча МЛС с участием Месси
4 сентября, 11:23
11
Обзор матча «Лос-Анжелес» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
4 сентября, 07:45
1
МЛС. «Интер Майами» победил «Лос-Анджелес» (3:1), у Месси ассистентский дубль
4 сентября, 07:40
1
«Лос-Анджелес» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2023
4 сентября, 02:20
1
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
13 декабря 2020, 08:23
1
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
7 декабря 2018, 07:27
1
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
27 ноября 2018, 11:05
4
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
2 ноября 2018, 11:32
4
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала
2 ноября 2018, 08:21
1
В Месси бросили бутылку после матча МЛС
5 сентября, 08:34
1
Ди Каприо ел мороженое во время матча МЛС с участием Месси
4 сентября, 11:23
11
Обзор матча «Лос-Анжелес» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
4 сентября, 07:45
1
МЛС. «Интер Майами» победил «Лос-Анджелес» (3:1), у Месси ассистентский дубль
4 сентября, 07:40
1
«Лос-Анджелес» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2023
4 сентября, 02:20
1
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Последние матчи
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Коламбус
Лос-Анджелес
США. МЛС, 50 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
22.10.2023
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
5 : 2
29.10.2023
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
3 : 0
02.11.2023
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
06.11.2023
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Атланта Юнайтед
4 : 2
08.11.2023
Коламбус
США. МЛС, 1/2 финала
Цинциннати
2 : 3
03.12.2023
Коламбус
США. МЛС, 1/4 финала
Орландо Сити
0 : 2
26.11.2023
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
4 : 2
13.11.2023
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1/8 финала
Атланта Юнайтед
4 : 2
08.11.2023
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
3 : 0
02.11.2023
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1/2 финала
Лос-Анджелес
2 : 0
03.12.2023
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/4 финала
Сиэтл
0 : 1
27.11.2023
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
06.11.2023
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
5 : 2
29.10.2023
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 50 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
22.10.2023
Лос-Анджелес

Коламбус - Лос-Анджелес - 10 декабря 2023

Коламбус
10.12.2023, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Финал
- : -
Не начался
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Лос-Анджелес
Матч
Личные встречи
Статистика матча Коламбус - Лос-Анджелес
Всего ударов по воротам
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Ударов в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушений
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Офсайды
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Количество передач
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0
Сейвы
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0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
0
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- : -
10.12.2023
Лос-Анджелес
США. МЛС 2023,
Коламбус
- : -
10.12.2023
Лос-Анджелес
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