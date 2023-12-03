Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон

|14 тур
|15 июня, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|0:1
|Динамо Хьюстон
|25 тур
|11 июня, воскресенье
|03:30
|Динамо Хьюстон
|4:0
|Лос-Анджелес
|14 тур
|15 июня, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|0:1
|Динамо Хьюстон
|25 тур
|11 июня, воскресенье
|03:30
|Динамо Хьюстон
|4:0
|Лос-Анджелес
|45 тур
|19 сентября, понедельник
|05:30
|Лос-Анджелес
|3:1
|Динамо Хьюстон
|40 тур
|1 сентября, четверг
|03:30
|Динамо Хьюстон
|2:1
|Лос-Анджелес
|11 тур
|20 июня, воскресенье
|06:00
|Лос-Анджелес
|1:1
|Динамо Хьюстон
|3 тур
|1 мая, суббота
|22:30
|Динамо Хьюстон
|1:1
|Лос-Анджелес
|
|29 октября, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|2:1
|Динамо Хьюстон
|
|26 сентября, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|3:1
|Динамо Хьюстон
|
|13 июля, суббота
|04:00
|Динамо Хьюстон
|1:3
|Лос-Анджелес
|
|13 октября, суббота
|05:00
|Лос-Анджелес
|4:2
|Динамо Хьюстон
|
|4 июля, среда
|04:00
|Динамо Хьюстон
|2:2
|Лос-Анджелес