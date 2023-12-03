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Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон

03.12.2023, Воскресенье, 05:30 мск США. МЛС Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
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Матч начнется в 05:30 мск
США. МЛС 2023
14 тур
15 июня, четверг 05:30 Лос-Анджелес 0:1 Динамо Хьюстон
25 тур
11 июня, воскресенье 03:30 Динамо Хьюстон 4:0 Лос-Анджелес
США. МЛС 2022
45 тур
19 сентября, понедельник 05:30 Лос-Анджелес 3:1 Динамо Хьюстон
40 тур
1 сентября, четверг 03:30 Динамо Хьюстон 2:1 Лос-Анджелес
США. МЛС 2021
11 тур
20 июня, воскресенье 06:00 Лос-Анджелес 1:1 Динамо Хьюстон
3 тур
1 мая, суббота 22:30 Динамо Хьюстон 1:1 Лос-Анджелес
США. МЛС 2020, группа e

29 октября, четверг 05:30 Лос-Анджелес 2:1 Динамо Хьюстон
США. МЛС 2019

26 сентября, четверг 05:30 Лос-Анджелес 3:1 Динамо Хьюстон

13 июля, суббота 04:00 Динамо Хьюстон 1:3 Лос-Анджелес
США. МЛС 2018

13 октября, суббота 05:00 Лос-Анджелес 4:2 Динамо Хьюстон

4 июля, среда 04:00 Динамо Хьюстон 2:2 Лос-Анджелес
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