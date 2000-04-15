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Крылья Советов - Спартак

15.04.2000, Суббота, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России, 4 тур Крылья Советов - Спартак
Чемпионат России 1999
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:1 Спартак
29 тур
7 апреля, среда 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Спартак 2:2 Крылья Советов
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 1997
26 тур
3 сентября, среда 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
9 тур
10 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
28 тур
20 сентября, пятница 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Спартак 5:1 Крылья Советов
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:6 Спартак
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:6 Спартак
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
11 тур
12 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 23 1 6 69:30 +39 70
2. Локомотив 30 18 8 4 50:20 +30 62
3. Торпедо М 30 16 7 7 42:29 +13 55
4. Анжи 30 15 7 8 44:31 +13 52
5. Динамо М 30 14 8 8 45:35 +10 50
6. Черноморец Нв 30 13 10 7 47:28 +19 49
7. Зенит 30 13 8 9 38:26 +12 47
8. ЦСКА 30 12 5 13 45:39 +6 41
9. Сатурн 30 10 10 10 26:29 -3 40
10. Алания 30 10 8 12 34:36 -2 38
11. Ротор 30 8 8 14 35:54 -19 32
12. Ростов 30 6 14 10 24:27 -3 32
13. Факел 30 6 12 12 25:45 -20 30
14. Крылья Советов 30 8 5 17 25:45 -20 29
15. Локомотив НН 30 3 9 18 16:47 -31 18
16. Уралан 30 2 6 22 17:61 -44 12
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