Цинциннати - Коламбус

|34 тур
|21 августа, понедельник
|02:30
|Коламбус
|3:0
|Цинциннати
|19 тур
|21 мая, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|3:2
|Коламбус
|34 тур
|21 августа, понедельник
|02:30
|Коламбус
|3:0
|Цинциннати
|19 тур
|21 мая, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|3:2
|Коламбус
|38 тур
|28 августа, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|2:2
|Коламбус
|29 тур
|18 июля, понедельник
|02:30
|Коламбус
|2:0
|Цинциннати
|29 тур
|28 августа, суббота
|01:30
|Коламбус
|3:2
|Цинциннати
|16 тур
|10 июля, суббота
|02:30
|Цинциннати
|2:2
|Коламбус
|
|15 октября, четверг
|02:30
|Цинциннати
|2:1
|Коламбус
|
|7 сентября, понедельник
|02:30
|Коламбус
|3:0
|Цинциннати
|
|30 августа, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|0:0
|Коламбус
|
|26 августа, понедельник
|01:00
|Цинциннати
|1:3
|Коламбус
|
|11 августа, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|2:2
|Цинциннати