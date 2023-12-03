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Цинциннати - Коламбус

03.12.2023, Воскресенье, 02:00 мск США. МЛС Цинциннати - Коламбус
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Матч начнется в 02:00 мск
США. МЛС 2023
34 тур
21 августа, понедельник 02:30 Коламбус 3:0 Цинциннати
19 тур
21 мая, воскресенье 02:30 Цинциннати 3:2 Коламбус
США. МЛС 2022
38 тур
28 августа, воскресенье 02:30 Цинциннати 2:2 Коламбус
29 тур
18 июля, понедельник 02:30 Коламбус 2:0 Цинциннати
США. МЛС 2021
29 тур
28 августа, суббота 01:30 Коламбус 3:2 Цинциннати
16 тур
10 июля, суббота 02:30 Цинциннати 2:2 Коламбус
США. МЛС 2020, группа e

15 октября, четверг 02:30 Цинциннати 2:1 Коламбус

7 сентября, понедельник 02:30 Коламбус 3:0 Цинциннати

30 августа, воскресенье 02:30 Цинциннати 0:0 Коламбус
США. МЛС 2019

26 августа, понедельник 01:00 Цинциннати 1:3 Коламбус

11 августа, воскресенье 02:30 Коламбус 2:2 Цинциннати
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