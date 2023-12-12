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Аль-Иттихад - Окленд Сити

12.12.2023, Вторник, 21:00 мск Джидда, стадион Кинг Абдулла Спортс Сити Клубный чемпионат мира, 1 раунд Аль-Иттихад - Окленд Сити
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Матч начнется в 21:00 мск
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Россия
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